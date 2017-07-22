Бойцы "Хезболлах" атаковали пути снабжения террористов на границе с Сирией

БЕЙРУТ, 22 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетный удар по путям снабжения и местам скопления террористов "Джебхат ан-Нусры"* в горном районе Эрсаль на ливано-сирийской границе, сообщил РИА Новости источник в шиитском движении сопротивления.

"Тяжелые ракеты малой дальности полетели в места скопления и пути снабжения террористов "Джебхат ан-Нусры" на треугольники долин Аль-Увейни и Аль-Хейль в горном районе Эрсаль. В результате атаки стали большие разрушения на месте обстрела и ликвидация большого количества (террористов)",- рассказал собеседник агентства.

По словам источника, бойцам "Хезболлах" удалось взять под контроль еще четыре района пограничной с Сирией местности к югу от Эрсаль.

"Самолеты сирийских ВВС нанесли удары по позициям "Джебхат ан-Нусры"* в горном районе Флита (на сирийской территории), граничащем с горным районом Эрсаль", — добавил источник.

Ливанское движение "Хезболлах" объявило в пятницу утром о начале военной операции против "Джебхат ан-Нусры"* на ливано-сирийской границе в горном районе Эрсаль. Наступление началось одновременно с двух сторон. Первое направление — со стороны Флиты с сирийской территории, второе — со стороны ливанской территории по восточной горной гряде.

Горный район Эрсаль считается самым напряженным местом на ливано-сирийской границе. Террористы используют труднодоступную местность для контрабанды оружия и переброски в Сирию вновь завербованных боевиков. Террористические группировки использовали лагеря беженцев в Эрсаль как укрытие от ливанской армии, переправляли через них заминированные автомобили для организации терактов на территории Ливана и вербовали молодежь на войну против сирийской армии.

* Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России.