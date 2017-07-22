Российские военные доставили около тонны продуктов в сирийскую деревню

ЛАТАКИЯ (Сирия), 22 июл — РИА Новости. Около тонны продовольствия получили жители отдаленной сирийской деревни Пшили в горной части Латакии на границе с провинцией Хомс в ходе гуманитарной акции, которую провели российские военнослужащие Центра примирения враждующих сторон, сообщил РИА Новости представитель центра Александр Воронцов.

По его словам, жители деревни, которая расположена в 80 километрах от Латакии, несколько лет находились рядом с передовой, где шли бои между правительственными войсками и террористами группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Боевики на протяжении долгого времени обстреливали угодья и пастбища, поэтому местные крестьяне не могли полноценно заниматься сельским хозяйством.

"Центр по примирению враждующих сторон охватывает все новые районы Латакии, сегодня мы находимся в населенном пункте Пшили, гуманитарная помощь необходима в связи с тем, что населенный пункт очень удален от основных районов и находится в высокогорье", — сказал Воронцов.

Он отметил, что за время войны в деревне погибли 50 жителей, более 100 были ранены. "Здесь (живут) более 200 человек, которые потеряли кормильцев… Мы привезли сюда 300 продовольственных пакетов, это около тонны продовольствия", — добавил он.

По его словам, после того как Латакия присоединилась к режиму перемирия, здесь стало значительно спокойнее. Местные жители вновь выращивают фрукты и овощи, но заниматься разведением скота некому — многие мужчины из Пшили сейчас служат в сирийской армии.

Воронцов также добавил, что за несколько дней до приезда гуманитарного конвоя офицеры центра вместе с местной администрацией составили списки нуждающихся в помощи, в которые попали малоимущие, вдовы и сироты. Как заявил сотрудник центра, пакеты с продовольствием выдавали по специальным талонам, которые в первую очередь получили родители и жены погибших солдат и офицеров сирийской армии, а также пожилые люди, оставшиеся без кормильцев и попечения.

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