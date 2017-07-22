Российские военные доставили около тонны продуктов в сирийскую деревню

ЛАТАКИЯ (Сирия), 22 июл — РИА Новости. Около тонны продовольствия получили жители отдаленной сирийской деревни Пшили в горной части Латакии на границе с провинцией Хомс в ходе гуманитарной акции, которую провели российские военнослужащие Центра примирения враждующих сторон, сообщил РИА Новости представитель центра Александр Воронцов.
"Центр по примирению враждующих сторон охватывает все новые районы Латакии, сегодня мы находимся в населенном пункте Пшили, гуманитарная помощь необходима в связи с тем, что населенный пункт очень удален от основных районов и находится в высокогорье", — сказал Воронцов.
Он отметил, что за время войны в деревне погибли 50 жителей, более 100 были ранены. "Здесь (живут) более 200 человек, которые потеряли кормильцев… Мы привезли сюда 300 продовольственных пакетов, это около тонны продовольствия", — добавил он.
Воронцов также добавил, что за несколько дней до приезда гуманитарного конвоя офицеры центра вместе с местной администрацией составили списки нуждающихся в помощи, в которые попали малоимущие, вдовы и сироты. Как заявил сотрудник центра, пакеты с продовольствием выдавали по специальным талонам, которые в первую очередь получили родители и жены погибших солдат и офицеров сирийской армии, а также пожилые люди, оставшиеся без кормильцев и попечения.
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