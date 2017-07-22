ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. США не имеют законных оснований оставаться в Сирии, где без разрешения Дамаска проводят военную операцию против террористов, заявил в пятницу командующий командованием специальных операций США генерал Рэймонд Томас.

"Недалек тот день, когда русские скажут: "Почему вы все еще в Сирии, США?". Они уже были близки к этому… Мы вошли туда (в Сирию – ред.) оправданно, но если русские разыграют эту карту, то, когда мы захотим остаться, не сможем этого сделать. Они (РФ — ред.) могут это сделать", — сказал Томас, выступая на форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо.

При этом он напомнил, что единственным основанием для пребывания военных США в Сирии является борьба с терроризмом. В связи с этим Вашингтон отказывается прекращать свои операции, несмотря на протесты властей страны.

Официальный Дамаск традиционно выступает против иностранного военного присутствия на своей территории без разрешения. Однако фактически власти страны вынуждены мириться с пребыванием войск США на своей территории и не вступать с ними в столкновения, хотя американские военные уже несколько раз наносили удары по сирийской армии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC News заявил, что не возражает против американских баз в Сирии, но они должны быть расположены на законных основаниях. По его словам, он видел информацию в СМИ о том, что США создали в Сирии десять военных баз. Лавров отметил, что после того, как террористические группировки в Сирии будут побеждены, страна будет освобождена и будет достигнуто соглашение, которое удовлетворит все этнические и конфессиональные группы, присутствие иностранных военных и баз будет законно определяться только властями в Дамаске.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>