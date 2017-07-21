Рейтер сообщило о готовности "Ахрар-аш-Шам*" прекратить огонь в Идлибе

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Агентство Рейтер сообщило в пятницу о готовности группировок боевиков "Ахрар-аш-Шам" и "Хейат Тахрир аш-Шам" (запрещены в РФ) присоединиться к режиму прекращения огня в районе сирийского Идлиба.

По данным агентства, боевики "Ахрар-аш-Шам*" также должны покинуть территорию пограничного пункта Баб эль-Хава на границе с Турцией и передать контроль над районом гражданской администрации.

Согласно данным информационного бюллетеня Минобороны РФ, количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий в Сирии, на данный момент составляет 228.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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