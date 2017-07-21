"Хезболлах" и армия САР отбили у террористов высоты на границе с Ливаном

Блокпост на сирийско-ливанской границе в районе Каламун в Сирии. Архивное фото

Блокпост на сирийско-ливанской границе в районе Каламун в Сирии. Архивное фото

БЕЙРУТ, 21 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" совместно с сирийской армией выбили террористов с ряда высот на сирийско-ливанской границе, сообщил РИА Новости источник в шиитском движении.

"Бойцы "Хезболлах" и сирийская армия выбили террористов с высоты "Тель-Буркан" в горном районе Флита", — сообщил собеседник агентства.

По словам источника, боевики несут большие потери и отступают вглубь ущелий.

Бойцы ливанского сопротивления продолжают наступление в направлении района "Канзах" и долины Кария.

Ливанское движение "Хезболлах" объявило в пятницу утром о начале военной операции против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* на ливано-сирийской границе в горном районе Эрсаль.

Наступление началось одновременно с двух сторон. Первое направление со стороны Флиты с сирийской территории, а второе со стороны ливанской территории по восточной горной гряде.

Премьер министр Ливана Саад Харири, заявил во вторник, что правительство поддерживает решение командования ливанской армии провести масштабную операцию в районе Эрсаль, однако Харири отметил, что действия ливанцев не будут координироваться с сирийскими военными, так как задача стоит в обеспечении лишь ливанской территории.

Лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла также дал понять, что не исключает силового решения в пограничном Эрсале и дал боевикам последний шанс уйти с ливанской территории без боя. В противном случае, по словам шиитского лидера, бойцы "Хезболлах" начнут активные боевые действия с целью ликвидации террористов на пограничных с Сирией территориях.

Горный район Эрсаль считается на сегодняшний день самым напряженным местом на ливано-сирийской границе. Террористы используют труднодоступную местность для контрабанды оружия и переброски в Сирию вновь завербованных боевиков. Террористические группировки использовали лагеря беженцев в Эрсаль как укрытие от ливанской армии, переправляли через них заминированные автомобили для организации терактов на территории Ливана и вербовали молодое население на войну против сирийской армии.