Совфед ратифицировал протокол о размещении авиагруппы ВС РФ в Сирии

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании протокол к соглашению с Сирией о размещении авиационной группы Вооруженных сил России на территории этой страны.

Документ регулирует вопросы размещения российской авиационной группы ВС РФ, ее движимого и недвижимого имущества на территории Сирии, а также вопросы, касающиеся обеспечения ее функционирования. Кроме того, уточняется статус личного состава авиагруппы, членов их семей, а также компетентных органов российской стороны.

Согласно протоколу, срок действия соглашения изменяется с бессрочного на 49 лет. При этом предусмотрено его автоматическое продление на последующие периоды в 25 лет, если ни одна из сторон не уведомит о намерении прекратить действие соглашения менее чем за один год до истечения очередного периода.

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