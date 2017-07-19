Совфед ратифицировал протокол о размещении авиагруппы ВС РФ в Сирии

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании протокол к соглашению с Сирией о размещении авиационной группы Вооруженных сил России на территории этой страны.
Согласно протоколу, срок действия соглашения изменяется с бессрочного на 49 лет. При этом предусмотрено его автоматическое продление на последующие периоды в 25 лет, если ни одна из сторон не уведомит о намерении прекратить действие соглашения менее чем за один год до истечения очередного периода.
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