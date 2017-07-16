Новый поворот: Макрон увидел перемены в сотрудничестве с Россией по Сирии

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил изданию Journal du Dimanch, что после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Версале сотрудничество между Москвой и Парижем по сирийскому вопросу совершенно изменилось.

"Я констатирую с момента встречи в Версале, что мы продвигаемся по этим вопросам. Сотрудничество между нашими службами на местности по этим вопросам совершенно изменилось", — сказал Макрон.

При этом французский лидер выделил "две красные линии" по сирийскому досье. Первая — это вопрос использования химического оружия, в котором, как заявил Макрон, он будет непреклонен. "Если оно будет использовано, я дам отпор — и я обеспечил, чтобы Франция дала операционный ответ прежде, чем она об этом скажет", — заявил президент Франции.

Вторая "красная линия" касается гуманитарных конвоев — Макрон потребовал предоставить им доступ для спасения мирных жителей в зоне боевых действий.

Кроме того, он повторил, что не считает отстранение сирийского лидера Башара Асада обязательным условием разрешения конфликта, так как приоритетом является восстановление в регионе и борьба с терроризмом. Но восстанавливать связи с Дамаском Франция пока не собирается — по словам Макрона, речь об открытии посольства в Сирии, закрытого уже шесть лет, пока не идет.

Новая доктрина

Президент Франции ранее уже заявлял, что не считает обязательным уход Асада. Об этом он говорил на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге.

"Нельзя говорить, что нужно поменять такого-то лидера. Мы делали это в Ираке, в Ливии. Через пять или десять лет мы очнулись в куда более плохих условиях", — отметил Макрон. Это не значит, подчеркнул он, что Франция станет союзником" сирийского лидера, и в этом ее "отличие от России".

К этой же теме Макрон вернулся после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, который на этой неделе посетил Париж с визитом.

"Мы поменяли французскую доктрину в отношении Сирии. Наша принципиальная задача — искоренить террористические группы, какими бы они ни были", — сказал французский лидер на пресс-конференции после встречи с Трампом.

"Уход Асада больше не является необходимым условием для Франции", — добавил он.

По словам Макрона, Франция и США договорились создать контактную группу для составления дорожной карты по послевоенному будущему Сирии, в которую в том числе должен войти и представитель Дамаска.

"Мы разделяем желание о том, чтобы в контактную группу вошли постоянные члены Совбеза ООН, заинтересованные участники из региона. И, очевидно, в эти переговоры будет вовлечен представитель Башара Асада", — заявил французский президент.

Дональд Трамп в свою очередь отметил, что перемирие на юго-западе Сирии стало возможно благодаря России.

Прилив здравого смысла

Российские политики и эксперты отметили изменение позиции Франции. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает, что заявление Макрона об отказе от требования отставки Асада говорит о желании Парижа вернуться в мировую политику в качестве ключевого игрока.

"Если США и Франция действительно готовы сосредоточиться на борьбе с терроризмом, а не на смене власти в Дамаске, да еще и под эгидой ООН и в сотрудничестве с правительством Сирии, — это прекрасная и долгожданная новость", — сказал Косачев РИА Новости.

Он также подчеркнул, что Россия готова к рассмотрению любых конструктивных идей, "когда они не оговариваются предварительными условиями, подрывающими политический процесс в суверенной стране и решающими за ее народ, кому именно им править".

По мнению главы международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого, такая смена точки зрения "связана с приливом здравого смысла после известной встречи в Гамбурге", где российский президент Владимир Путин провел ряд двусторонних встреч.

По мнению Слуцкого, заявления лидеров США и Франции, а также "пришедшее осознание того, что в этой стране надо бороться с терроризмом, а не заниматься смещением президента Асада и сменой власти в Дамаске, конечно, можно только приветствовать".

"В этом же контексте хотел бы отметить высказывания президента Франции Макрона о важности контактов с Россией для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Это крайне здравомыслящая и своевременная риторика, которая, надеюсь, повлияет и на общий характер антитеррористического сотрудничества в Сирии", — добавил депутат.

Политолог Михаил Смолин полагает, что заявление Макрона поднимает имидж французского лидера как серьезного мирового политика.

"Макрон заявил вещь, которую еще никто из западных лидеров не заявлял – он готов согласиться с тем, что Асад останется в Сирии. Хотя эта тема давно обсуждается, и по большому счету, не заявляя об этом, Запад, в принципе, уже согласился с тем, что Асад на какое-то время может оставаться у власти. Но первым, кто взял на себя такую публичность, стал Макрон, и это прибавляет ему очков", – отметил политолог в эфире радио Sputnik.

Советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина также отметила серьезный поворот в позиции Франции по сирийскому урегулированию. При этом она полагает, что французы следуют в фарватере изменений американской политики.

Кроме того, это стало также результатом осознания Парижем и Вашингтоном того факта, что у них нет реальной альтернативы Асаду, по крайней мере на данном этапе, добавила Супонина.

По мнению эксперта, насколько серьезны эти заявления, покажут ближайшие месяцы.

"Нельзя полностью исключать, что по тем или иным причинам американский президент ухватится за какой-нибудь повод, чтобы вновь нанести очередные удары по Сирии", — отметила Супонина.