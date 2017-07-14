Политолог: заявление Макрона по Сирии прибавляет ему очков

Эммануэль Макрон заявил, что Париж не настаивает на уходе президента Сирии Башара Асада. Политолог Михаил Смолин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что это заявление поднимает имидж французского лидера как серьезного мирового политика.

Находящийся во Франции с визитом президент США Дональд Трамп заявил на совместной пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном, что идет работа "над вторым перемирием в еще одной очень сложной части Сирии". Макрон отметил, что Париж не настаивает на уходе сирийского президента Башара Асада.

Также Франция и Соединенные Штаты предложили создать контактную группу, которая займется составлением дорожной карты по будущему страны после конфликта. Предполагается, что в контактную группу войдут постоянные члены СБ ООН, участие в переговорах должен принимать представитель президента Асада.

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что визит американского лидера во Францию оказал серьезную поддержку имиджу французского президента в Европе.

"Макрон всячески старается, чтобы визит был очень гладким – никаких колкостей в адрес Трампа не отпускает. Видимо, Макрон решил, что ему необходимо в Европе значительно повысить свой имидж на фоне не совсем теплого отношения с Трампом других европейских лидеров. И надо сказать, что в этом он преуспевает. По крайней мере, в информационном плане визит выглядит солидным. И как мне кажется, он больше нужен Макрону, чем Трампу. То, что Трамп приехал во Францию, поднимает в информационном плане имидж Макрона как серьезного мирового политика, и французские СМИ, конечно, отрабатывают это "по полной". Ведь это то, чего в последние годы французским президентам не хватало на фоне (канцлера ФРГ) Ангелы Меркель, которая заняла первое и необсуждаемое место в Европе как лидер. Макрон склонен ее несколько подвинуть в этой роли", – сказал Михаил Смолин.

Шагом в этом направлении, по его мнению, стали заявления Макрона о том, что Париж не настаивает на уходе сирийского президента Башара Асада.

"Макрон заявил вещь, которую еще никто из западных лидеров не заявлял – он готов согласиться с тем, что Асад останется в Сирии. Хотя эта тема давно обсуждается, и по большому счету, не заявляя об этом, Запад, в принципе, уже согласился с тем, что Асад на какое-то время может оставаться у власти. Но первым, кто взял на себя такую публичность, стал Макрон, и это прибавляет ему очков", – отметил политолог.

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