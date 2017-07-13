Макрон заявил, что Париж больше не настаивает на уходе Асада

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 13 июля 2017

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 13 июля 2017

ПАРИЖ, 13 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Париж больше не настаивает на уходе президента Сирии Башара Асада, ключевой задачей должно стать искоренение терроризма, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Париже.

"Мы поменяли французскую доктрину в отношении Сирии. Наша принципиальная задача — искоренить террористические группы, какими бы они ни были", — сказал французский лидер.

"Уход Асада больше не является необходимым условием для Франции", — добавил он.

Ранее Макрон заявлял, что отстранение Башара Асада от власти "больше нельзя делать предварительным условием" для урегулирования в Сирии. Однако это, по его словам, не означает, что Франция является союзником сирийского лидера.

Американские СМИ в начале июля сообщали со ссылкой на источники в администрации Дональда Трампа и конгрессе, что США также согласны на сохранение у власти Башара Асада.

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