СМИ узнали о согласии США оставить Асада у власти

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Белый дом принял в отношении Сирии новую стратегию, которая не предусматривает отстранение от власти президента Башара Асада и предполагает более тесное сотрудничество с РФ, в том числе и в военной области, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на источники в американской администрации и в конгрессе.
По данным издания, речь идет, в частности, об Алеппо, освобожденном от боевиков силами сирийской армии при поддержке РФ. В то же время, пишет Daily Beast, США не собираются передавать властям Сирии части страны, отбитые у террористической группировки ИГ* американскими союзниками. Предполагается, что ответственность за контроль над этими районами будет возложена на зависящие от Вашингтона формирования, такие как "Сирийские демократические силы" (SDF).
Отмечалось, что позиция Тиллерсона отражает признание политической победы, которой правительство Сирии при поддержке РФ и Ирана добилось в ходе военного конфликта в стране, длящегося более шести лет.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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