СМИ узнали о согласии США оставить Асада у власти

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Белый дом принял в отношении Сирии новую стратегию, которая не предусматривает отстранение от власти президента Башара Асада и предполагает более тесное сотрудничество с РФ, в том числе и в военной области, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на источники в американской администрации и в конгрессе.

Источник в администрации подтвердил изданию, что в рамках нового плана США не будут возражать против предложенных Россией и ее партнерами "зон деэскалации" в Сирии и патрулирования ряда районов страны российскими военными.

По данным издания, речь идет, в частности, об Алеппо, освобожденном от боевиков силами сирийской армии при поддержке РФ. В то же время, пишет Daily Beast, США не собираются передавать властям Сирии части страны, отбитые у террористической группировки ИГ* американскими союзниками. Предполагается, что ответственность за контроль над этими районами будет возложена на зависящие от Вашингтона формирования, такие как "Сирийские демократические силы" (SDF).

Материал издания подтверждает появившуюся ранее в СМИ информацию о частной беседе госсекретаря США Рекса Тиллерсона с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, в которой госсекретарь заявил, что судьба президента Асада зависит от позиции России.

Отмечалось, что позиция Тиллерсона отражает признание политической победы, которой правительство Сирии при поддержке РФ и Ирана добилось в ходе военного конфликта в стране, длящегося более шести лет.