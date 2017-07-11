Россия считает ненормальной ситуацию с санкциями ЕС и США против Сирии

БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Россия считает ненормальной ситуацию с существованием санкций ЕС и США против Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы уже обсуждали с нашими коллегами эту, я считаю, ненормальную ситуацию. Санкции во многом препятствуют налаживанию производства предметов первой необходимости в САР, включая фармацевтическую промышленность, которая была в Сирии всегда очень развита, а сейчас она подсечена теми санкциями, теми запретами, которые наши западные коллеги ввели", — сказал Лавров по итогам переговоров с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини.
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