Уход Асада не должен быть залогом решения ситуации в Сирии, считает Макрон

ПАРИЖ, 8 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Уход от власти президента Сирии Башара Асада не должен быть предварительным условием для разрешения кризиса в стране, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге.

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"Нельзя говорить, что нужно поменять такого-то лидера. Мы делали это в Ираке, в Ливии. Через пять или десять лет мы очнулись в куда более плохих условиях", — сказал Макрон.

Он подчеркнул, что "больше нельзя делать уход от власти Асада предварительным условием, однако это не значит, что Франция является союзником" сирийского лидера. По словам Макрона, "в этом состоит отличие от России".

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