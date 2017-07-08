Замспецпосланника ООН поддержал соглашение о перемирии на юго-западе Сирии

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Заместитель спецпосланника ООН по Сирии Рамзи Эзельдин Рамзи положительно оценил готовность РФ и США объявить прекращение огня на юго-западе Сирии, передает агентство Рейтер.

Как сообщалось ранее, Рамзи проведет в субботу в Дамаске встречу с замглавы МИД Сирии Фейсалом Микдадом, в ходе которой он планирует обсудить подготовку седьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве.

"Это шаг в верном направлении… Все это способствует политическому процессу", — передает агентство слова замспецпосланника.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что РФ и США готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии, начиная с 9 июля 2017 года. По его словам, в пятницу в столице Иордании завершили работу эксперты России, США и Иордании, которые согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с 12 пополудни по дамасскому времени с 9 июля, отметил министр.

Как отметил министр, США и РФ взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня. При этом, по его словам, безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать военная полиция при координации с США и Иорданией.

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