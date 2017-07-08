Госдеп рассказал, на что нацелено перемирие в Сирии

ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Идея перемирия в Сирии заключается в прекращении насилия, а не в предоставлении преимуществ одной из сторон, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента США.

В ходе телефонного брифинга журналисты поинтересовались его мнением о том, что "если президент Сирии Башар Асад считает себя законным лидером страны, почему он согласился на перемирие, которое может привести к усилению оппозиции".

Представитель госдепартамента предпочел "оставить Асаду говорить о его мотивации".

"Идея перемирия заключается не в том, чтобы дать преимущество кому-то, а в прекращении насилия и создании фундамента для политических дискуссий по устранению конфликта", — сказал он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>