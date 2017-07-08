ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. США считают, что РФ всерьез намерена выполнять соглашение о перемирии на юго-западе Сирии, заявил на брифинге высокопоставленный чиновник госдепа.

"Мы начали эти дискуссии с ними (с РФ — ред.) несколько месяцев назад. У нас есть понимание, что они хотят всерьез выполнять это (соглашение — ред.)", — сказал американский дипломат.

В пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Гамбурге на саммите "большой двадцатки", заявил, что США продолжают работу над соглашением по силам безопасности в зонах деэскалации в Сирии с РФ и Иорданией, соглашение может быть заключено в ближайшее время.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что РФ и США готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии, начиная с 9 июля 2017 года. По его словам, в пятницу в столице Иордании завершили работу эксперты России, США и Иордании, которые согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с 12 пополудни по дамасскому времени с 9 июля, отметил министр.

Как отметил министр, США и РФ взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня. При этом, по его словам, безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать военная полиция при координации с США и Иорданией.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>