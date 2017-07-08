Госдеп рассказал в чем заключется суть соглашения между США, РФ и Иорданией

ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Основа соглашения по деэскалации ситуации на юго-западе Сирии между США, РФ и Иорданией основано на поиске возможности повлиять на каждую из сторон конфликта для прекращения насилия, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник госдепа.

В пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Гамбурге на саммите "большой двадцатки", заявил, что США продолжают работу над соглашением по силам безопасности в зонах деэскалации в Сирии с РФ и Иорданией, соглашение может быть заключено в ближайшее время.

"Основа соглашения в том, чтобы каждая сторона, имеющая влияние на стороны конфликта, должна оказывать его как можно эффективнее. На оппозицию – США и Иордания, на режим (президента Сирии Башара) Асада – Россия", — сказал он.

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