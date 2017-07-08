ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Соглашение о перемирии на юго-западе Сирии между Россией, США и Иорданией является важным шагом для установления более устойчивого режима прекращения огня, сообщил журналистам высокопоставленный представитель госдепа США.

"Это важный шаг. Это первый шаг на пути к тому, как мы себе представляем, является более комплексной и устойчивой договоренностью по режиму перемирия и договоренностью по деэскалации на юго-западе Сирии", — отметил он.

По его словам, в настоящее время "продолжаются дискуссии по важным элементам" соглашения, "в том числе по тому, как следить за перемирием". "Все это — будет предметом дальнейших переговоров", — добавил американский дипломат.

В пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Гамбурге на саммите "большой двадцатки", заявил, что США продолжают работу над соглашением по силам безопасности в зонах деэскалации в Сирии с РФ и Иорданией, соглашение может быть заключено в ближайшее время.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что РФ и США готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии, начиная с 9 июля 2017 года. По его словам, в пятницу в столице Иордании завершили работу эксперты России, США и Иордании, которые согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с 12 пополудни по дамасскому времени с 9 июля, отметил министр.

Как отметил министр, США и РФ взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня. При этом, по его словам, безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать военная полиция при координации с США и Иорданией.

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