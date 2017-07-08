ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Соглашение о перемирии на юго-западе Сирии между Россией, США и Иорданией является важным шагом для установления более устойчивого режима прекращения огня, сообщил журналистам высокопоставленный представитель госдепа США.
По его словам, в настоящее время "продолжаются дискуссии по важным элементам" соглашения, "в том числе по тому, как следить за перемирием". "Все это — будет предметом дальнейших переговоров", — добавил американский дипломат.
В пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Гамбурге на саммите "большой двадцатки", заявил, что США продолжают работу над соглашением по силам безопасности в зонах деэскалации в Сирии с РФ и Иорданией, соглашение может быть заключено в ближайшее время.
Как отметил министр, США и РФ взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня. При этом, по его словам, безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать военная полиция при координации с США и Иорданией.
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