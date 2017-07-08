Госдеп рассчитывает на дискуссии с Россией и Иорданией по перемирию в Сирии

ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. США рассчитывают на продолжение дискуссий с РФ и Иорданией по перемирию в Сирии, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

В пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Гамбурге на саммите "большой двадцатки", заявил, что США продолжают работу над соглашением по силам безопасности в зонах деэскалации в Сирии с РФ и Иорданией, соглашение может быть заключено в ближайшее время.

"Мы рассчитываем на продолжение дискуссий с заинтересованными сторонами, в первую очередь с Россией и Иорданией, по поводу дополнительных деталей", — сказал он в ходе телефонного брифинга.

Он выразил надежду, что новое соглашение о перемирии в Сирии "в значительной степени позволит взять насилие под контроль".

Представитель госдепартамента назвал "позитивным сигналом то, что США и Россия могут сотрудничать на практике".

Он также отметил, что в прошлом соглашения о перемирии в Сирии было трудно реализовать потому, что "ситуации в разных частях страны существенно отличались друг от друга".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что РФ и США готовы объявить о прекращении огня на юго-западе Сирии, начиная с 9 июля 2017 года. По его словам, в пятницу в столице Иордании завершили работу эксперты России, США и Иордании, которые согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с 12 пополудни по дамасскому времени с 9 июля, отметил министр.

Как информировал министр, США и РФ взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня. При этом, по его словам, безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать военная полиция при координации с США и Иорданией.

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