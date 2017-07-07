Лавров рассказал об обеспечении безопасности зоны деэскалации в Сирии

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Безопасность вокруг зоны деэскалации в Сирии на первых порах будет обеспечивать военная полиция РФ при координации с США и Иорданией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции на полях саммита "Большой двадцатки" (G20) в Гамбурге.

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"На первых порах безопасность вокруг этой зоны деэскалации будет обеспечиваться с использованием сил и средств российской военной полиции при координации с американцами и иорданцами. И что немаловажно, в этом документе четко подтверждена приверженность России, Иордании и США суверенитету и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", — сказал Лавров.