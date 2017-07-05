Казахстан заявил, что не ведет переговоры об отправке военных в Сирию

АЛМА-АТА, 5 июл – РИА Новости, Михаил Егорин. Казахстан не ведет переговоры об отправке своих военных в Сирию, позиция страны по этому вопросу остается неизменной, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы МИД республики Ануар Жайнаков.

Таким образом он прокомментировал слова главы российской делегации на переговорах по Сирии в Астане Александра Лаврентьева, который сказал, что Москва приветствовала бы решение Астаны направить миротворческий контингент для контроля в зонах деэскалации в Сирии.

"Позиция, которую раньше озвучивал министр иностранных дел Казахстана, остается неизменной", — сказал Жайнаков.

МИД Казахстана 23 июня заявил, что Астана ни с кем не ведет переговоров о направлении своих военнослужащих в Сирию. Министерство отмечало, что вопрос о том, как будет обеспечена безопасность и эффективность четырех зон деэскалации в Сирии, в настоящее время находится в компетенции стран-гарантов астанинского процесса.

Для Казахстана, согласно заявлению МИД, принципиально важным условием для рассмотрения возможности направления своих миротворцев в любую горячую точку мира является наличие резолюции СБ ООН и соответствующего мандата этой всемирной организации. Позднее Минобороны Казахстана заявило, что придерживается той же позиции, что и внешнеполитическое ведомство.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что российская сторона выдвинула предложение направить в зоны деэскалации в Сирии военных из Киргизии и Казахстана. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил РИА Новости, что РФ ведет переговоры с этими двумя странами по отправке их военных в Сирию.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры по сирийскому урегулированию при активном участии России и других стран проходят в Женеве и Астане.

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