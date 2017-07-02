Число жертв взрыва в Дамаске возросло до 20 человек

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Число жертв взрыва в Дамаске в воскресенье возросло до 20 человек, передает агентство SANA.

Ранее медицинский источник сообщил РИА Новости, что число жертв составляет 13 человек, пострадали не менее 29.

Теракт в воскресенье произошел на площади в Дамаске. Террорист-смертник подорвался за рулем заминированной машины, попав в окружение силовиков. Еще две машины со смертниками силовики смогли уничтожить на въезде в Дамаск.

МИД Сирии отметил в двух письмах, направленных генсеку и Совбезу ООН, что теракт в Дамаске и другие нападения боевиков произошли за несколько дней до встреч по мирному урегулированию в Астане и Женеве.

Встреча по Сирии в Астане пройдет 4-5 июля. Седьмой раунд женевских переговоров планируется начать 10 июля.