Сирийский Центробанк выпустил в оборот новую банкноту с портретом Асада

БЕЙРУТ, 2 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Центральный банк Сирии заявил о введении в оборот новой денежной купюры эквивалентной двум тысячам сирийских фунтов (около четырех долларов), заявил на пресс-конференции в воскресенье в Дамаске глава Центробанка Сирии Дураид Дергам.

"Банк несколько лет назад ввел новые банкноты номиналом в 50, 100, 200, 500, 1000 и 2000. Однако купюру в две тысячи фунтов из-за условий войны и колебаний курса было принято не вводить пока не будет уверенности, что время подходящее… на фронтальной стороне купюры изображен портрет президента (Сирии) Башара Асада, а на второй стороне здание народного совета",- сказал Дергам.

По данным сирийского Центробанка новая купюра защищена новейшими степенями защиты.

Он добавил, что к концу 2018 года в Сирии начнется запуск системы безналичного расчета. На сегодняшний день система проходит тестирование.