Госдеп не комментирует сообщения о подготовке провокаций террористами в САР

ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Госдеп США не комментирует сообщения о подготовке террористами провокаций с применением зарина в сирийских городах, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель американского внешнеполитического ведомства.

"У нас нет ничего по этому поводу", — сказал собеседник агентства.

Информированный военно-дипломатический источник сообщил РИА Новости, что террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) ведут на складе в Идлибе подготовку провокации с применением зарина в сирийских городах Хан-Шейхун и Кефрайя.

Собеседник агентства добавил, что для подготовки провокации в Идлиб прибыла группа иностранных граждан, в том числе США и Турции, а также один из главарей "ан-Нусры".