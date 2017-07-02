МИД России: СМИ начали кампанию о якобы использовании Дамаском химоружия

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В прессе началась масштабная информационно-пропагандистская кампания о якобы применении Дамаском химического оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как мы и предупреждали несколько дней назад, началась информационно-пропагандистская кампания о "применении Дамаском химического оружия". Старт дан. Таких роликов будет всё больше, они будут разными по качеству исполнения — и такими низкопробными, как этот, и голливудского уровня. Фальшивок будет много, кампания запланирована масштабная", — написала Захарова на своей странице в Facebook , приложив к публикации скриншот с видео, в котором рассказывается о якобы применении хлора в пригороде Дамаска.

Ряд оппозиционных информационных интернет-порталов в субботу заявили, что в результате применения хлора в Айн-эт-Терме отравились 30 боевиков. Командование сирийской армии назвало эти сообщения лживыми и сфабрикованными, отметив, что подобные заявления боевиков появляются всякий раз, когда сирийская армия проводит успешную наступательную операцию, а террористы несут при этом большие потери.

Информированный дипломатический источник РИА Новости сообщил, что офицеры Центра по примирению в Сирии, находившиеся в субботу в квартале Аль-Каббас, не подтверждают применение химоружия войсками Сирии.

Сирийская армия почти три недели ведет наступление в Айн-эт-Терме, продолжая освобождать новые районы и продвигаясь вглубь восточной части Дамаска, которая более пяти лет находится под контролем радикальных вооруженных группировок. Отряды террористов, неся большие потери, вынуждены отступать.

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