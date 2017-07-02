БЕЙРУТ, 2 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Найденные сотрудниками российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии фрагменты противотанковой ракеты TOW американского производства в восточном пригороде Дамаска доказывают факт поставок вооружения западными государствами террористическим группировкам, включая "Джебхат ан-Нусру"*, считает сирийский политический эксперт, член политического отдела Национал-социалистической партии Сирии Слейман Халиль.

В минувшую субботу информированный дипломатический источник сообщил РИА Новости, что российская сторона собрала неопровержимые доказательства применения террористами в Сирии иностранного вооружения и боеприпасов, а также зафиксировала в субботу 48 минометных обстрелов квартала Аль-Каббас в восточном пригороде Дамаска.

"Найденные фрагменты снарядов с серийными номерами в районе Аль-Каббас подтверждает наличие у террористов противотанковых ракет американского производства TOW. Проведя расследование, есть вероятность отследить пути поставок тяжелого вооружения террористам, что в принципе может стать неопровержимым доказательством взаимодействия между террористами и американскими военными", — сказал РИА Новости эксперт.

Сирийский осведомленный источник в Айн-эт-Терме в свою очередь сообщил РИА Новости, что в квадрате, где было применено против правительственных сил тяжелое вооружение американского производства, ведут боевые действия отряды радикальной группировки "Фейлак ар-Рахман", которые являются непосредственными союзниками "Джебхат ан-Нусры"*.

"Никаких подразделений так называемой "Свободной сирийской армии" или других "умеренных оппозиционеров" в районе Айн-эт-Терме не воюет. Значит в руках террористов оказалось вооружение, поставленное ранее США той самой "умеренной оппозиции", — добавил собеседник агентства.

Слейман Халиль также напомнил, что о косвенных или прямых поставках вооружения террористам западными странами, включая США, неоднократно говорилось в СМИ, однако собранные российскими офицерами 1 июля материалы в восточном пригороде Дамаска могут стать реальными доказательствами поставок тяжелого вооружения радикальным террористическим группировкам.

Случай применения ПТУР (противотанковая управляемая ракета) "ТОУ" (TOW) террористами в Сирии является не первым. В ноябре 2015 года, противотанковая ракета попала в машину с российскими журналистами в 10 км от турецкой границы в северной Латакии.

Тогда по счастливой случайности жертв удалось избежать, несколько корреспондентов получили ранения, один был госпитализирован с контузией. Летом 2016 года противотанковой ракетой террористы подбили автобус с сирийскими журналистами в пригороде Алеппо.

Боевики "Джебхат ан-Нусры"* также использовали "ТОУ" и минометы натовского образца калибра 81 мм практически во всех ключевых боях в ходе операции сирийской армии и союзников в городе Алеппо и на его окраинах. Осенью минувшего года фрагменты западного вооружения были обнаружены сирийскими военными и ополченцами в лагере палестинских беженцев "Хандарат" на севере Алеппо.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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