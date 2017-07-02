СМИ рассказали подробности новой операции Турции и оппозиции САР в Африне

АНКАРА, 2 июл — РИА Новости. Оппозиционная Свободная сирийская армия при поддержке вооруженных сил (ВС) Турции завершила подготовку к новой операции в контролируемом силами самообороны сирийских курдов регионе Африн на северо-западе Сирии, в ней будут задействованы около 20 тысяч человек, сообщает в воскресенье газета Sabah cо ссылкой на местные источники.

Анкара считает силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

Первыми целями операции будут город Тель Рифат и авиабаза Минак. Наступление начнется из Аааза, Кель Джибрина и Мари в восточном направлении и от Идлиба в западном.

Отмечается, что Анкара проводит консультации с Москвой в связи с началом новой операции в Сирии. Ранее на официальном сайте турецкого лидера были анонсированы переговоры, которые проведут в воскресенье в Стамбуле президент Турции Тайип Эрдоган и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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