Россия за сутки передала сирийским жителям четыре тонны гуманитарной помощи

Подготовка и распределение гуманитарной помощи от фонда Ахмата Кадырова для семей погибших военнослужащих сирийской армии в Дамаске. Архивное фото

Подготовка и распределение гуманитарной помощи от фонда Ахмата Кадырова для семей погибших военнослужащих сирийской армии в Дамаске. Архивное фото

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российские военные в течение суток провели в Сирии семь гуманитарных акций, в ходе которых местным жителям было передано почти четыре тонны гуманитарного груза, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в воскресенье.

"В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведено 7 гуманитарных акций, из них: шесть акций – в городе Алеппо, местному населению доставлено 2,6 тонны продовольственных наборов; одна акция – в провинции Латакия, местному населению выдано 1,3 тонны продовольственных наборов", — говорится в документе, который размещен на сайте российского оборонного ведомства.

Общий вес гуманитарного груза за сутки составил 3,9 тонны, гуманитарную помощь получили 1214 человек, медицинскую — 201 местный житель.

Также отмечается, что ООН и партнеры продолжают оказывать продовольственную, медицинскую, психологическую и юридическую помощь населению Сирии. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем всех нуждающихся.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>