Россия за сутки передала сирийским жителям четыре тонны гуманитарной помощи

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российские военные в течение суток провели в Сирии семь гуманитарных акций, в ходе которых местным жителям было передано почти четыре тонны гуманитарного груза, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в воскресенье.
Общий вес гуманитарного груза за сутки составил 3,9 тонны, гуманитарную помощь получили 1214 человек, медицинскую — 201 местный житель.
Также отмечается, что ООН и партнеры продолжают оказывать продовольственную, медицинскую, психологическую и юридическую помощь населению Сирии. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем всех нуждающихся.
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