Израиль атаковал позиции сирийских войск в ответ на случайный обстрел

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июл — РИА Новости. Израильские войска атаковали позиции сирийской артиллерии, откуда в субботу были выпущены два снаряда по контролируемой еврейским государством части Голанских высот, сообщила армейская пресс-служба.
"В ответ на снаряды, выпущенные ранее по Израилю из Сирии, силы Армии обороны Израиля атаковали позицию артиллерии сирийских военных, откуда велся огонь", — сказано в пресс-релизе.
В субботу на севере занятых Израилем Голанских высот разорвались два снаряда, не причинивших ущерба.
Перелеты шальных снарядов продолжаются с конца прошлой недели, сопровождая бои в приграничной провинции Кунейтра. Ответными ударами израильтяне, согласно армейским сводкам, за неделю уничтожили два сирийских танка, грузовик с боеприпасами, крупнокалиберный пулемет, позиции артиллеристов и минометчиков.
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