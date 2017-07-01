АЛМА-АТА, 1 июл – РИА Новости, Михаил Егорин. Министерство обороны Казахстана придерживается позиции внешнеполитического ведомства республики по вопросу возможности отправки казахстанских военнослужащих в Сирию, сообщил РИА Новости временно исполняющий обязанности начальника генерального штаба вооруженных сил Казахстана Адылбек Алдабергенов.

МИД Казахстана 23 июня заявил, что Казахстан ни с кем не ведет переговоров о направлении своих военнослужащих в Сирию. Министерство отмечало, что вопрос о том, как будет обеспечена безопасность и эффективность четырех зон деэскалации в Сирии в настоящее время находится в компетенции стран-гарантов астанинского процесса, которые обсудят эти и другие вопросы в ходе предстоящей встречи в Астане 4-5 июля. Для Казахстана, согласно заявлению МИД, принципиально важным условием для рассмотрения возможности направления своих миротворцев в любую горячую точку мира является наличие резолюции СБ ООН и соответствующего мандата этой всемирной организации.

"Рассмотрев запрос касательно предложения России о направлении казахстанских военнослужащих в Сирию, сообщаем, что ранее министерством иностранных дел Республики Казахстан был дан официальный комментарий по данному вопросу. Министерство обороны Республики Казахстан придерживается позиции, озвученной в официальном заявлении МИД РК", — говорится в ответе Алдабергенова на запрос агентства.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что российская сторона выдвинула предложение направить в зоны деэскалации в Сирии военных из Киргизии и Казахстана. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил РИА Новости, что РФ ведет переговоры с этими двумя странами по отправке их военных в Сирию.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры по сирийскому урегулированию при активном участии России и других стран проходят в Женеве и Астане.

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