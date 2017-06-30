В Астане обсудят создание Сирийского комитета национального примирения

Переговоры по Сирии в Астане (733)

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Создание Сирийского комитета национального примирения предполагается обсудить в ходе ближайших переговоров в Астане, сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"В ходе переговоров в Астане (4-5 июля) предусматривается обсудить вопросы создания Сирийского комитета национального примирения", — сказал Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, переговоры призваны "существенно снизить военную активность и насилие в САР".