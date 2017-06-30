Шойгу рассказал об успехах сирийской армии

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Правительственные войска Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России освободили в июне более 12 тысяч квадратных километров территории и 69 населённых пунктов, развивая успех на северо-востоке Алеппо, в районе Пальмиры и на юге страны, заявил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"В течение последнего месяца сирийские правительственные войска и отряды народного ополчения при поддержке ВКС России развивают успех на северо-востоке провинции Алеппо, в районе Пальмиры и на юге Сирии. Только за июнь от боевиков освобождено 69 населённых пунктов и 12 177 квадратных километров территории", — сказал Шойгу в ходе совещания.

По его словам, сирийские войска активно продвигаются вдоль сирийско-иорданской границы. При этом продолжается поддержание режима прекращения боевых действий.

"На сегодняшний день к режиму присоединилось 228 отрядов вооружённой оппозиции. В июне соглашения о присоединении к примирению подписаны с представителями 329 населённых пунктов, общее количество которых составляет 1864", — отметил министр.

После подписания меморандума о создании зон деэскалации в Сирии число нарушений режима прекращения боевых действий сократилось кратно, констатировал Шойгу.

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