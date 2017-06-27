Предупреждение США о химатаке в Сирии удивило американских военных

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Американские военные с недоумением встретили заявление Белого дома о якобы подготовке Дамаском химической атаки, пишет BuzzFeed.

Издание сообщает, что связалось с пятью военнослужащими, в том числе представителем Центрального командования. Все они заявили, что не в курсе предполагаемого нападения. Представитель командования отметил, что "не имеет понятия" об атаке. Кроме того, в военных кругах США не знали, что администрация Дональда Трампа готовит заявление по этому поводу.

Газета New York Times также пишет, что объявление Белого дома "застало врасплох" представителей вооруженных сил.

Официальные представители Пентагона и Госдепартамента от комментариев отказались и попросили журналистов обратиться к заявлению Белого дома.

Ранее американская администрация обвинила сирийские власти в подготовке химической атаки и пригрозила Дамаску "высокой ценой" за нападение. В Кремле отметили, что не знают, на чем основывается заявление Вашингтона. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов не исключил, что таким образом США готовят почву для военной агрессии в Сирии.

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