В Думе считают, что США готовят почву для военной агрессии в Сирии

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. США готовят почву для военной агрессии в отношении суверенной Сирии, заявляя о планах сирийского президента Башара Асада провести химатаку, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
"Они же должны как-то оправдать вот эту военную агрессию по отношению к суверенному государству, вот и готовят почву", — сказал Красов РИА Новости.
При этом депутат отметил, что США постоянно пользуются подобными "псевдоновостями", чтобы "дестабилизировать обстановку в ряде государств", в частности, Красов напомнил ситуацию с Ираком и "белым порошком в пробирке".
"То есть ничего нового. Я думаю, что мировое сообщество должно осудить вот эти необдуманные действия администрации США, вы понимаете, актеры меняются в администрации, а спектакль играют один и тот же", — подчеркнул депутат.
США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.
Как заявил Асад в интервью РИА Новости, никакой химической атаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе Шайрат. По его словам, в видеозаписи, размещенной группировкой "Джебхат ан-Нусра"*, на которой основываются обвинения, утверждается, что нападение произошло в 6-6.30 утра, однако сирийская армия в это время не предпринимала атак. А видео из Хан-Шейхуна, снятое "Белыми касками", противоречит версии о применении там зарина — Асад отметил, что если бы спасатели работали без масок и перчаток на месте, где был применен этот газ, они бы умерли, как и остальные.
* Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" запрещена в России.
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