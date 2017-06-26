Казахстан ожидает информацию об участии в "Астане-5" сирийской оппозиции

АСТАНА, 26 июн — РИА Новости. Казахстан ожидает информацию от стран-гарантов (Иран, Россия, Турция) об участии в пятом раунде переговоров по Сирии представителей сирийской оппозиции, сообщил министр иностранных дел республики Кайрат Абдрахманов.

Пятый раунд переговоров должен пройти в столице Казахстана 4-5 июля.

"Мы ожидаем от стран-гарантов в ближайшее время окончательного подтверждения об участии делегации правительства Сирии, а также сирийской вооруженной оппозиции", — сказал Абдрахманов журналистам.

Четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

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