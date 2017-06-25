Эрдоган отверг гарантии США по возврату поставленного курдам оружия

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отверг гарантии Пентагона по возврату оружия, поставленного сирийским курдским формированиям (YPG), после освобождения города Ракка от террористической группировки "Исламское государство"*(запрещена в РФ), передает агентство Рейтер.

"Те, кто думает, что могут обмануть Турцию, говоря о том, что они вернут оружие, которое предоставляют этой террористической организации, в конце концов, поймут, что они совершают ошибку", — заявил Эрдоган. Президент Турции подчеркнул, что Анкара привлечет к ответственности любую сторону, которая поставляет оружие сирийским курдам, если "в Турции будет выпущена хотя бы пуля".

Ранее президент США Дональд Трамп подписал планы поставок сирийским курдам тяжелого вооружения, в частности минометов и пулеметов. Возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство Анкары, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

Эта организация признается как Анкарой, так и Вашингтоном, террористической. Турецкие СМИ ранее сообщили, что всего за месяц, прошедший после того, как Трамп узаконил поставки оружия PYD (партии "Демократический союз" — ред.), в регион прибыли по меньшей мере 348 фур с оружием.

Как сообщило министерство обороны Турции, Пентагон пообещал Анкаре предоставить список вооружений, поставляемых курдским формированиям, и обеспечить их возврат после завершения операции по освобождению сирийского города Ракка.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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