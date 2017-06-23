МИД Казахстана заявил, что не ведет переговоры об отправке военных в Сирию

АСТАНА, 23 июн — РИА Новости. Казахстан ни с кем не ведет переговоров по отправке своих военнослужащих в Сирию, сообщил журналистам глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Казахстан ни с кем не ведет переговоров о направлении своих военнослужащих в Сирию", — сказал Абдрахманов.

Он отметил, что "вопрос о том, как будет обеспечена безопасность и эффективность четырех зон деэскалации в Сирии (о создании которых договорились на предыдущих встречах в Астане — ред.) в настоящее время находится в компетенции стран-гарантов астанинского процесса (Россия, Турция, Иран — ред.), которые обсудят эти и другие вопросы в ходе предстоящей встречи в Астане 4-5 июля".

"Для нашей страны принципиально важным условием для рассмотрения возможности направления своих миротворцев в любую горячую точку мира является наличие резолюции СБ ООН… и соответствующего мандата этой всемирной организации", — заявил Абдрахманов.

По словам министра, предоставление Казахстаном площадки для встреч заинтересованных сторон является реальным вкладом страны в процесс урегулирования сирийского кризиса.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что российская сторона выдвинула предложение направить в зоны деэскалации в Сирии военных из Киргизии и Казахстана. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил РИА Новости, что РФ ведет переговоры с этими двумя странами по отправке их военных в Сирию.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры по сирийскому урегулированию при активном участии России и других стран проходят в Женеве и Астане.