Путин объяснил отказ США от соглашения по Сирии

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что Россия и администрация бывшего президента США Барака Обамы были близки к достижению соглашения по Сирии, но американцы в последний момент отказались от этого, вероятно, по политическим причинам.

Книга-транскрипт интервью Путина Стоуну вышла в США в пятницу. Слова Путина даются в обратном переводе с английского.

"Вы знаете, в действительности, мы с администрацией Обамы почти достигли соглашения по совместной работе по Сирии", — рассказал Путин.

"Мы обсуждали координацию вопросов, связанных с безопасностью пролета нашего воздушного судна, но, к сожалению, это все, что мы сделали. Мы не продвинулись дальше. Мы были намерены прийти к соглашению по совместным действиям, это предполагало определение размещения террористических групп в соответствии с их и нашими данными. Я считаю, мы должны были определить цели, против которых нужно бороться. Мы бы также пришли к соглашению по совместным ударам", — рассказал Путин.

"Мы были очень близки к достижению этого соглашения. Но в последний момент, я думаю, по каким-то политическим причинам, наши американские партнеры отказались от этого проекта", — добавил Путин.

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