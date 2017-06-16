Шойгу проинформировал Совбез РФ об ударе ВКС под Раккой

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России проинформировал президента РФ Владимира Путина об авиаударе ВКС РФ по объекту боевиков под сирийской Раккой, в ходе которого были уничтожены более ста террористов и, предположительно, лидер ИГ* Аль-Багдади.

"Министр обороны информировал участников совещания об авиаударе российских ВКС в районе Ракки, в результате которого удалось уничтожить более ста террористов, среди которых были члены руководства ИГИЛ* и, предположительно, аль-Багдади", — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"В ходе совещания состоялось обсуждение основных тем, поднимавшихся накануне гражданами в ходе "Прямой линии" с президентом", — сказал Песков. "Обсуждали и другие вопросы социально-экономической повестки дня", — добавил он.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения. Американские и иракские разведслужбы предполагали, что главарь ИГ* может скрываться в районе населенного пункта Эль-Баад неподалеку от сирийской границы. Daily Mail 11 июня со ссылкой на сирийское телевидение сообщила, что аль-Багдади, предположительно, ликвидирован в результате авиаудара по сирийской Ракке. По данным издания, связанный с исламистами сайт Amaq пока не опубликовало никакого подтверждения этих сообщений.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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