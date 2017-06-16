Минобороны опубликовало фото с места предполагаемой гибели лидера ИГ*

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало фотографию с места удара по южному предместью Ракки, в результате которого мог быть уничтожен главарь "Исламского государства"* Абу Бакра-аль-Багдади.

Самолеты провели атаку 28 мая. Целью был командный пункт, где в тот момент находились боевики, входившие в так называемый военный совет ИГ*.

В результате были убиты высокопоставленные участники террористической группировки. Сейчас в военном ведомстве проверяют информацию, был ли среди них и сам аль-Багдади.

Представители НАТО комментировать сообщения о ликвидации лидера ИГ* отказались.

Абу-Бакр аль-Багдади (настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) в июле 2014 года провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. Зарубежные СМИ не раз публиковали сообщения о его гибели, но эта информация не находила подтверждения.

На прошлой неделе Daily Mail со ссылкой на сирийское телевидение сообщила, что аль-Багдади, предположительно, ликвидирован в результате авиаудара по сирийской Ракке. При этом, по данным издания, связанный с исламистами сайт Amaq пока не опубликовал никакого подтверждения этих сообщений.

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