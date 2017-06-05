Глава МККК высоко оценил сирийские переговоры в Астане

ЖЕНЕВА, 5 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Странам-гарантам перемирия в Сирии (России, Турции и Ирану) удалось в Астане посадить за один стол "правильных" людей, которые влияют на ситуацию с безопасностью в стране, заявил в интервью РИА Новости президент МККК Петер Маурер.

"Не вызывает вопросов тот факт, что позитивным элементом стало то, что в Астане за один стол сели представители тех, кто имеет оружие в Сирии. За одним столом удалось собрать правильных людей. Я не говорю, что они принимают правильные решения, но, по крайней мере, это правильные люди. Если вы хотите получить безопасность в определенных районах, то вам надо говорить с теми, у кого есть оружие, или с теми, кто контролирует вооруженных людей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, чем больше соглашений об обеспечении безопасности будет заключено, тем лучше.

"Мне кажется, основной вопрос ближайших месяцев будет зависеть от того, смогут ли эти зоны превратиться в зоны спокойствия, безопасности и доступа для гуманитарных работников, а также некой свободы для людей для восстановления их жизней. Это критичный вопрос", — подчеркнул Маурер.

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