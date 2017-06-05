Глава МККК высоко оценил сирийские переговоры в Астане

ЖЕНЕВА, 5 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Странам-гарантам перемирия в Сирии (России, Турции и Ирану) удалось в Астане посадить за один стол "правильных" людей, которые влияют на ситуацию с безопасностью в стране, заявил в интервью РИА Новости президент МККК Петер Маурер.
По его словам, чем больше соглашений об обеспечении безопасности будет заключено, тем лучше.
"Мне кажется, основной вопрос ближайших месяцев будет зависеть от того, смогут ли эти зоны превратиться в зоны спокойствия, безопасности и доступа для гуманитарных работников, а также некой свободы для людей для восстановления их жизней. Это критичный вопрос", — подчеркнул Маурер.
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