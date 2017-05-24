Минобороны России узнало, кто обладает химическим оружием в Сирии

РИА НОВОСТИ. МИНОБОРОНЫ РФ В КУРСЕ, У КОГО ИЗ ТЕРРОРИСТОВ В СИРИИ ЕСТЬ ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ — ШОЙГУ

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