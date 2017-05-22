В СФ рассказали о значении освобождения Хомса для сирийского урегулирования

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Освобождение сирийского Хомса является не только военной, но и морально-политической победой сирийской армии и послужит катализатором политического процесса в Сирии, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
"Хомс считался негласной столицей ИГ* в Сирии, поэтому его взятие это не только военный, но и морально-политический успех сирийской армии", — сказал Озеров.
По его словам, освобождение города послужит катализатором политического процесса в Сирии. "Думаю, после этого события число сторонников мирного урегулирования, число желающих присоединиться к процессу создания и функционирования зон деэскалации, будет увеличиваться", — считает председатель комитета.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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