Коалиция нанесла удар в пределах зоны деэскалации, заявили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским силам в районе Ат-Танфа в пределах установленной зоны деэскалации, сообщил РИА Новости представитель Пентагона.
"Удар был нанесен. Это было против проправительственных сил, действовавших вблизи Ат-Танфа. Эти проправительственные силы действовали в пределах установленной зоны деэскалации", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, "командующий на земле посчитал, что эти силы представляют угрозу силам коалиции".
В свою очередь агентство Франс Пресс указывает, что инцидент произошел рядом с сирийско-иорданской границей.
Официальными комментариями сирийских властей РИА Новости пока не располагает.
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