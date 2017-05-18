Коалиция нанесла удар в пределах зоны деэскалации, заявили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским силам в районе Ат-Танфа в пределах установленной зоны деэскалации, сообщил РИА Новости представитель Пентагона.

"Удар был нанесен. Это было против проправительственных сил, действовавших вблизи Ат-Танфа. Эти проправительственные силы действовали в пределах установленной зоны деэскалации", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, "командующий на земле посчитал, что эти силы представляют угрозу силам коалиции".

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника сообщило , что коалиция во главе с США нанесла удар по позициям проправительственных отрядов в Сирии. Источник утверждает, что удар был нанесен в связи с тем, что сторонники сирийского правительства двигались в направлении поддерживаемых США сил. Предварительно коалиция произвела предупредительный огонь, отмечает агентство.

В свою очередь агентство Франс Пресс указывает, что инцидент произошел рядом с сирийско-иорданской границей.

Официальными комментариями сирийских властей РИА Новости пока не располагает.

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