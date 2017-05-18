ВКП провела с офисом де Мистуры экспертную встречу по конституции Сирии

ЖЕНЕВА, 18 мая — РИА Новости. Представители офиса спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры провели первую экспертную встречу по обсуждению вопросов конституции с делегацией Высшего комитета по переговорам оппозиции Сирии, говорится в заявлении офиса спецпосланника, распространенном в четверг.

"Принимая во внимание наблюдения и оставив в стороне дискуссии по внутреннему документу ООН, спецпосланник рад сообщить, что эксперты делегации сирийской оппозиции (ВКП) встретились сегодня с экспертами офиса спецпосланника, в качестве начальной стадии процесса экспертных встреч по конституциональным и правовым вопросам, касающимся межсирийских переговоров", — говорится в заявлении.

Ранее офис спецпосланника ООН сообщил о том, что его представители провели первую подобную встречу с экспертами от делегации правительства Сирии.

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