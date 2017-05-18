В МИД Казахстана рассказали о ходе подготовки к переговорам по Сирии

АСТАНА, 18 мая — РИА Новости. Казахстан активно готовится к очередным переговорам по Сирии, запланированным на середину июля в Астане, сообщил министр иностранных дел республики Кайрат Абдрахманов.

По его словам, Казахстан продолжает активно работать со странами-гарантами перемирия в Сирии. "Как было утверждено на предыдущем заседании в рамках астанинского процесса и закреплено соответствующим меморандумом, подписанном странами-гарантами — Россией, Турцией и Ираном, следующий раунд переговоров запланирован на середину июля. Перед этим должна состояться встреча на уровне экспертов в Анкаре", — сказал Абдрахманов на пресс-конференции.

"Весь этот график выдерживается, и мы активно готовимся к следующему раунду для того, чтобы внести конкретный вклад в реализацию меморандума, в котором речь идет о создании четырех зон деэскалации в Сирии, а также по дальнейшему укреплению и расширению режима перемирия и прекращения боевых действий в Сирии", — отметил министр.

На площадке "Астана" уже прошло четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию — 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

Планируется, что следующие переговоры по Сирии пройдут в середине июля в Астане, а за две недели до этого эксперты встретятся в Анкаре.

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