США скептически относятся к перспективе перемирия в Сирии, заявил Госдеп

ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. США скептически настроены в отношении перспектив соблюдения перемирия в Сирии и призывают Россию использовать свое влияние на власти страны для обеспечения режима прекращения огня, заявили в госдепартаменте.

"В свете неудачи прошлых таких соглашений у нас есть основания быть скептиками", — заявил на брифинге исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Стюарт Джонс.

"Режим (власти Сирии – ред.) должен прекратить все атаки на гражданских лиц и силы оппозиции, а Россия должна нести ответственность, чтобы гарантировать, что режим соблюдает (условия перемирия – ред.)", — добавил он.

Представитель госдепартамента также обвинил Россию в том, что она "не замечает", как "режим атаковал конвои ООН, разрушал восточный Алеппо и применял химическое оружие".

Представители стран-гарантов перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане, прошедших 3-4 мая, подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточная Гута, определенные районы на юге Сирии — провинции Дераа и Кунейтра.

Россия призывала США присоединиться к мониторингу режима соблюдения перемирия, однако Вашингтон пока не согласился принимать участие в этой работе.

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