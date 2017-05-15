США скептически относятся к перспективе перемирия в Сирии, заявил Госдеп

ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. США скептически настроены в отношении перспектив соблюдения перемирия в Сирии и призывают Россию использовать свое влияние на власти страны для обеспечения режима прекращения огня, заявили в госдепартаменте.
"Режим (власти Сирии – ред.) должен прекратить все атаки на гражданских лиц и силы оппозиции, а Россия должна нести ответственность, чтобы гарантировать, что режим соблюдает (условия перемирия – ред.)", — добавил он.
Представитель госдепартамента также обвинил Россию в том, что она "не замечает", как "режим атаковал конвои ООН, разрушал восточный Алеппо и применял химическое оружие".
Россия призывала США присоединиться к мониторингу режима соблюдения перемирия, однако Вашингтон пока не согласился принимать участие в этой работе.
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