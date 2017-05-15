Госдеп опубликовал новый доклад о "преступлениях режима Асада"

ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Госдепартамент США в понедельник опубликовал новый доклад о "преступлениях режима (президента Башара) Асада" в Сирии. Основные положения доклада зачитал на брифинге исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Стюарт Джонс.

По словам чиновника, за последние шесть с лишним лет гражданской войны власти Сирии совершили "многочисленные нарушения норм международного права, включая нормы о ведении вооруженных конфликтов и права человека".

Представитель госдепартамента подтвердил позицию Вашингтона, заявив о том, что "режим Асада" виновен в бомбардировках, в том числе с применением химического оружия, мирного населения, а также во внесудебных казнях и незаконном заточении в тюрьмы представителей оппозиции.

Он также заявил, что власти Сирии устроили в тюрьме Седная крематорий для того, чтобы "скрывать казни заключенных".

В своих утверждениях Джонс сослался на данные правозащитных организаций и сведения разведки США.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>