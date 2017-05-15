Путин рассказал, что российские и турецкие военные обсудят в Анкаре

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Военные РФ и Турции на встрече в Анкаре обсудят границы деэскалации в Сирии, сообщил в понедельник президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

"Но теперь нужно и сейчас на военном уровне (вести обсуждение — ред.). Мы будем заниматься на встрече в Анкаре. Это Россия, Иран и Турция, мы будем обсуждать, естественно, консультировать постоянно с сирийской стороной по поводу конкретных границ территорий деэскалации — это первое. И второе — элементы контроля: как, где и что будет контролировать", — заявил Путин.

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