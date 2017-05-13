РФ зафиксировала восемь нарушений перемирия в Сирии за сутки, Турция - три

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии оценивается как стабильная, Россия за сутки зафиксировала восемь нарушений режима прекращения огня, Турция — три, говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 8 случаев стрельбы в провинциях: Дамаск – 4, Латакия – 2, Хама – 2. Турецкой частью представительства зафиксировано 3 нарушения, из них в провинциях: Деръа – 1, Идлиб – 1, Хомс – 1", — говорится в бюллетене.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РФ).

Кроме того, отмечается, что в течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 1495

По данным Минобороны, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

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