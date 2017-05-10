В Сирии к перемирию присоединились 1495 населенных пунктов

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения в Сирии, увеличилось до 1495, говорится в информационном бюллетене Минобороны России о примирении в САР.
Сообщается, что продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боев с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.
"С лидерами незаконных вооруженных формирований в течение суток подписаны пять заявочных листов о прекращении боевых действий. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, увеличилось до 218", — добавляется в бюллетене.
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